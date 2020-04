ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒരു സൈനിക ഡോക്ടർക്കു കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥീരീകരിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരെ ചികിത്സിച്ച് വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇതോടെ സൈന്യത്തില്‍ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി ഉയര്‍ന്നു. ഡല്‍ഹിയില്‍ കൊറോണയ്ക്ക് എതിരായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമായി ഇടപെട്ട് വരികയായിരുന്നു ഡോക്‌ടറെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രതിരോധ നടപടി എന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത് ഇടപെഴകിയവരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. സേനയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഡോക്ടറാണ് ഇദ്ദേഹം.

Content Highlights: Army doctor actively involved in fight against Covid-19 tests positive for coronavirus