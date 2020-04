ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കര്‍ശനമായി നടപ്പാക്കാന്‍ ഗുജറാത്തില്‍ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചുവെന്ന തരത്തില്‍ പുറത്തുവന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ നിഷേധിച്ച് കരസേന. ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട വാര്‍ത്ത തീര്‍ത്തും അടിസ്ഥാന രഹിതവും വ്യാജവുമാണെന്ന് കരസേന വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം വാര്‍ത്തകള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷമെ മാധ്യമങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടാവൂ. സൈനികരുടെ അവധിക്കും വിരമിക്കലിനും കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും കരസേന തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാന്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ സൈന്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാന്‍ ഉടന്‍ ഇടപെടല്‍ നടത്തണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കരസേന വ്യക്തമാക്കി.

