ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘര്‍ഷ സാഹചര്യത്തില്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ സൈനിക സന്നാഹം വിലയിരുത്താന്‍ കരസേന മേധാവി എം.എം നരവണെ ഇന്ന് ലഡാക്കിലെത്തും. ചൈനയുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം വിലയിരുത്താന്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന കമാന്‍ഡര്‍മാരുടെ യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് കരസേന മേധാവി അതിര്‍ത്തിയിലെത്തുന്നത്.

ലേയില്‍ കോര്‍ കമാന്‍ഡര്‍ ലെഫ്. ജനറല്‍ ഹരീന്ദ്ര സിങ്ങ് കരസേന മേധാവിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി വരെ നീണ്ട കോര്‍ കമാന്‍ഡര്‍മാരുടെ ചര്‍ച്ചയിലെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലെഫ്. ജനറല്‍ ഹരീന്ദ്ര സിങ്ങ് കരസേന മേധാവിയെ ധരിപ്പിക്കും. ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ നരവണെ സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഏതാനം മാസങ്ങളായി ഇന്ത്യ-ചൈന തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കരസേന മേധാവി ലഡാക്കിലെത്തുന്നത്. നേരത്തെ മേയ് 22നും ലഡാക്കില്‍ നേരിട്ടെത്തി നരവണെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെ സൈനികര്‍ തമ്മിലുള്ള കോര്‍ കമാന്‍ഡര്‍ തലത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയും തുടരും.

റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന ത്രിരാഷ്ട്ര ഉച്ചകോടിയില്‍ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാര്‍ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് വഴി ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ഗല്‍വാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന് പിന്നാലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കര്‍ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യീയുമായി ടെലിഫോണില്‍ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇരുനേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. ഉഭയകക്ഷി വിഷയങ്ങള്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും 3488 കിലോമീറ്റര്‍ വരുന്ന യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലുടനീളം പര്‍വതനിരകളിലെ യുദ്ധത്തിന് പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ സൈന്യത്തെ (മൗണ്ടന്‍ വാര്‍ഫെയര്‍ ഫോഴ്സ്) ഇന്ത്യ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാല്‍വന്‍ താഴ്വര, പാംഗോങ് സൊ തടാകം, ദൗലത്ത് ബേഗ് ഓള്‍ഡി, ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് മേഖലകളിലെല്ലാം സൈന്യം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.

content highlights: Army chief to visit Leh today as border tensions with China simmer