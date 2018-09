ന്യൂഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ മാറിവന്നെങ്കിലും പാകിസ്താന് മാറ്റമൊന്നിമില്ലെന്ന് മുന്‍ കരസേന മേധാവിയും കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായ വികെ സിങ്. പാക് പട്ടാളം അതിര്‍ത്തിയില്‍ നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘനവും ഇപ്പോഴും നിര്‍ലോഭം തുടരുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

പാക് പട്ടാളമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച വികെ സിങ് ഇത്തരമൊരു നിയന്ത്രണമുള്ളിടത്തോളം പട്ടാളം തന്നെയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. പട്ടാളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ തന്നെ ഇമ്രാന്‍ കഴിയുമോ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഉയരുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാമെന്നും വികെ സിങ് പറഞ്ഞു.

കശ്മീരിലെ കുപ്വാരയില്‍ നുഴഞ്ഞുകയറിയ മൂന്ന് ഭീകരവാദികളെ സൈന്യം വധിച്ച് ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളിലാണ് വികെ സിങ് പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നേരത്തേ കാശ്മീര്‍ വിഷയമുള്‍പ്പെടെയുള്ള സമാധാന ചര്‍ച്ചകളുമായി മുന്നോട്ടുപോകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

