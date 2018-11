പോര്‍ട്ട് ബ്ലെയര്‍: സെന്റിനല്‍ ഗോത്രവര്‍ഗക്കാരാല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട അമേരിക്കന്‍ സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അധികൃതരുടെ ശ്രങ്ങള്‍ തുടരെ വിഫലമാകുന്നു. ആയുധമേന്തിയ ഗോത്രവര്‍ഗക്കാര്‍ ദ്വീപിന് കാവലായി നില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ദ്വീപിലേക്ക് അടുക്കാന്‍ കഴിയാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് പോലീസെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

അലന്‍ ചൗവിന്റെ മൃതദേഹം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി സെന്റിനല്‍ ദ്വീപിലേക്ക ശനിയാഴ്ച ബോട്ടില്‍ സഞ്ചരിച്ച പോലീസിന് കാണേണ്ടി വന്നത് ദ്വീപിലെ ബീച്ചില്‍ ആയുധമേന്തി നില്‍ക്കുന്ന ഗോത്രവര്‍ഗക്കാരെയാണ്. ദ്വീപില്‍ നിന്നുള്ള സുരക്ഷിതമായ അകലമായ 400 മീറ്റര്‍ ദൂരത്ത് കടലില്‍ ബോട്ട് നിര്‍ത്തിയ സംഘം ധൂരദര്‍ശിനി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അമ്പും വില്ലുമുള്‍പ്പടെയുള്ള ആയുധങ്ങളേന്തിയ ഗ്രോത്രവര്‍ഗക്കാരെ കണ്ടത്.

അവര്‍ സംഘത്തിന് നേരെ തുറിച്ചുനോക്കി നിലയുറപ്പിച്ചുവെന്നും ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ഒഴിവാക്കാനായി പോലീസ് സംഘം തിരിച്ച് പോരുകയായിരുന്നെന്നും പ്രദേശത്തെ പോലീസ് തലവനായ ദേപേന്ദ്ര പതക് എ.എഫ്.പിയോട് പറഞ്ഞു. സെന്റിനലുകളെ ഒരു തരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് തങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കൊല്ലപ്പെട്ട അലന്‍ ചൗ

27 കാരനായ അമേരിക്കന്‍ സുവിശേഷകന്‍ ചൗവിന്റെ മരണത്തോടെ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവന്‍ നിഗൂഡതകള്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന സെന്റിനല്‍ ദ്വീപിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കയാണ്. 60,000 ത്തിലധികം കൊല്ലത്തിലേറെയായി പുറം ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആദിമനിവാസികളാണ് സെന്റിനല്‍ ദ്വീപില്‍. ജോണ്‍ അലന്‍ ചൗ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചാണ് ദ്വീപിലെത്തിയത്. ദ്വീപിലെ ഗോത്രവാസികളെ മതപരിവര്‍ത്തനം എന്നതായിരുന്നു ചൗവിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് അന്വേഷണസംഘം പറയുന്നു.

അമ്പെയ്തും കുന്തം കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചുമാണ് ദ്വീപ് വാസികള്‍ ചൗവിനെ കൊലചെയ്തതെന്നും അതിനു ശേഷം മൃതശരീരം സമുദ്രതീരത്ത് മറവ് ചെയ്തതായും ചൗവിനെ ദ്വീപിലെത്താന്‍ സഹായിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. 2006 ല്‍ ദ്വീപിലെത്തിയ രണ്ടു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരുടെ മൃതശരീരം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ നടത്തിയ സേനാശ്രമങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ പിന്നീട് പുറത്തെടുത്ത് മുളയില്‍ കൊളുത്തി ബീച്ചില്‍ സ്ഥാപിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

ഈ കേസിനെ കുറിച്ചു ദ്വീപ് നിവാസികളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചും വിശദമായി പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്. ഇതിനായി നരംവംശശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സഹായവും ഇവര്‍ തേടിയിട്ടുണ്ട്. ചൗവിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെങ്കിലും ദ്വീപിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യ കണക്കിലെടുത്ത് സെന്റിനലുകള്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന നില പാടിലാണ് പോലീസ്.

