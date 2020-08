ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രമന്ത്രി അര്‍ജുന്‍ റാം മേഘ്‌വാളിന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ ഡല്‍ഹി എയിംസില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രണ്ടുതവണ പരിശോധന നടത്തിയെന്നും രണ്ടാംതവണയാണ് ഫലം പോസിറ്റീവായതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

'കോവിഡ് 19 രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പരിശോധന നടത്തി. രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനയിലാണ് പോസിറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് എയിംസില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ഞാനുമായി സമ്പര്‍ക്കമുണ്ടായിട്ടുളള എല്ലാവരും സ്വന്തം ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു', അര്‍ജുന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കോവിഡ് 19 നെതിരായ ആന്റിബോഡികള്‍ വികസിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പപ്പട ബ്രാന്‍ഡിന്റെ വീഡിയോയില്‍ ജൂലായ് അവസാനവാരം മന്ത്രി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. വീഡിയോ വൈറലാവുകയും വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

