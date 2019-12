പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെതിരെയും പ്രതികരണവുമായി എഴുത്തുകാരിയും സാമൂഹ്യനിരീക്ഷകയുമായ അരുന്ധതി റോയ്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ജനങ്ങളോട് അണിനിരക്കാനും ശബ്ദമുയര്‍ത്താനും ഇവര്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മൂന്നുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ബാങ്കുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ നാം വരിനിന്നു. അത് നമുക്കുമേല്‍ ചുമത്തപ്പെട്ടതാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകര്‍ത്ത ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു അത്. ഇപ്പോള്‍ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ തകര്‍ക്കുകയാണ്, 2016-ല്‍ നടപ്പാക്കിയ നോട്ട് നിരോധനത്തെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അരുന്ധതി പറഞ്ഞു.

1935-ലെ ന്യൂറംബര്‍ഗ് നിയമങ്ങളോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഈ നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് നാം വീണ്ടും വരിനില്‍ക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണോ എന്നും അവര്‍ ചോദിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇതെന്നും അരുന്ധതി പറയുന്നു.

Arundhati Roy’s statement on protests in India against the National Register of Citizens and the Citizenship Amendment Bill: pic.twitter.com/ZddrUdNZlj — Haymarket Books (@haymarketbooks) December 16, 2019

