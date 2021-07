യശ്വന്ത്‌പുർ:അന്തരിച്ച മുൻ രാഷ്ട്രപതി എപിജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ ചരമവാര്‍ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച്‌ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ആദരവർപ്പിച്ച് സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ. 'മിസൈല്‍മാന്റെ' 7.8 അടി ഉയരമുളള അർദ്ധകായ പ്രതിമയാണ് യശ്വന്ത്‌പുർ കോച്ചിങ് ഡിപ്പോട്ടിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബോൾട്ടുകൾ, നട്ടുകൾ, വയർ, സോപ്പ് കണ്ടെയ്നർ, ഡാമ്പർ പീസ് തുടങ്ങിയ സ്ക്രാപ്പ് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതിമ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏകദേശം 800 കിലോഗ്രാം ഭാരം വരുന്നതാണ് ഇത്. സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെച്ച ചിത്രം ഇതിനകം വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു. നിരവധി പേരാണ് ജീവനക്കാർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'യശ്വന്ത്‌പുർ കോച്ചിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും സല്യൂട്ട്.','മഹാനായ വ്യക്തിക്കുളള മഹത്തായ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി', തുടങ്ങു നിരവധി കമന്റുകളാണ് ട്വീറ്റിന് താഴെ.

The most creative tribute to the Missile Man & former President of India, Dr.A.P.J.Abdul Kalam by Yesvantpur Coaching Depot in SWR.



The 7.8 ft high & 800 kg heavy structure is fabricated entirely of scrap materials like Bolts,Nuts,Wire Ropes,Soap Containers & Damper pieces. pic.twitter.com/q0NoGQ2GVY