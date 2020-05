ന്യൂഡല്‍ഹി: ആന്റിവൈറല്‍ മരുന്ന് ഫാവിപിരാവിര്‍ കോവിഡ്-19 രോഗികളില്‍ പരീക്ഷിക്കാന്‍ ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോളര്‍ അനുമതി നല്‍കിയതായി കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ റിസര്‍ച്ചിന്റെ (CSIR) ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ശേഖര്‍ മാണ്ഡേ വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഹൈദരാബാദിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കല്‍ ടെക്‌നോളജി(IICT) ഫാവിപാരാവിര്‍ ഉത്പാദനത്തിനായി പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഫാവിപിരാവിര്‍ (Favipiravir)നിര്‍മിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒരു സ്വകാര്യകമ്പനിയ്ക്ക് കൈമാറിയതായും നിര്‍ദിഷ്ട കമ്പനി ആശുപത്രികളുമായി സഹകരിച്ച് കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് ഫാവിപിരാവിര്‍ നല്‍കി നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും മാണ്ഡേ അറിയിച്ചു. രോഗികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സമ്മതം ലഭിക്കുന്നതിന് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജലദോഷപ്പനിക്കെതിരെ ചൈന, ജപ്പാന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ഫാവിപിരാവിര്‍ നിലവില്‍ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. വൈറസ് ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒന്നിലധികം പകര്‍പ്പ് സൃഷ്ടിക്കും. ഇതാണ് വൈറസിനെതിരെയുള്ള ചികിത്സയില്‍ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളിയുയര്‍ത്തുന്നത്. എന്നാല്‍ ഫാവിപിരാവിര്‍ പകര്‍പ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായി തടയും.

കോവിഡ്-19 രോഗികളുടെ രോഗമുക്തി കൂടുതല്‍ വേഗത്തിലാക്കാനും രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനുമായി മൈകോബാക്ടീരിയം ഡബ്ല്യു (Mycobacterium W) ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള പരീക്ഷണം കാഡില ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സുമായി ചേര്‍ന്ന് സിഎസ്‌ഐആര്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചികിത്സയുടെ പരീക്ഷണത്തിനും ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോളര്‍ അനുമതി നല്‍കി. ഗ്രാം-നെഗറ്റീവ് സെപ്‌സിസ് രോഗികളുടെ മരണനിരക്കില്‍ മൈകോബാക്ടീരിയം ഡബ്ല്യു 50 ശതമാനം വരെ കുറവ് വരുത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മൈകോബാക്ടീരിയം ഡബ്ല്യു ശരീരത്തിലെ TH1,TH2 കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനാല്‍ പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടുമെന്ന് മാണ്ഡേ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള ചികിത്സയില്‍ പ്രയോജനപ്രദമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

