ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടുന്ന മിതമായ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ച കോവിഡ് രോഗികളില്‍ കോവിഡ് ആന്റിബോഡികള്‍ വേഗത്തില്‍ ഇല്ലാതാകുമെന്നും അണുബാധയില്‍ നിന്ന് ദീര്‍ഘകാല രോഗപ്രതിരോധശേഷി നല്‍കില്ലെന്നും പഠനം. ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണല്‍ ഓഫ് മെഡിസിനിലാണ് പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

മിതമായ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ച രോഗമുക്തി നേടിയ 34 കോവിഡ് 19 രോഗികളുടെ രക്തത്തില്‍ നിന്നെടുത്ത ആന്റിബോഡികളില്‍ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്തിയത്. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമായി 37 ദിവസത്തിന് ശേഷം എടുത്ത ആന്റിബോഡികളിലാണ് ആദ്യ വിശകലനം നടത്തിയത്. 86 ദിവസത്തിന് ശേഷമോ, മൂന്നുമാസത്തിന് താഴെയോ എടുത്ത ആന്റിബോഡികളിലാണ് രണ്ടാംഘട്ട വിശലകനം നടന്നത്.

ഈ രണ്ടുകാലയളവിനുള്ളില്‍ ആന്റിബോഡിയുടെ അളവ് കുറയുന്നതായി ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. സാര്‍സിനേക്കാള്‍ വേഗത്തിലാണ് കോവിഡ് 19 ബാധിക്കുന്നവരില്‍ ആന്റിബോഡികളുടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് മിതമായി കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച രോഗികളില്‍ ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് ആന്റിബോഡികള്‍ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോവിഡ് രോഗികളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും മിതരോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരായതിനാല്‍ ഇവര്‍ക്ക് വീണ്ടും രോഗബാധയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പുതിയ കണ്ടെത്തല്‍ അതിനാല്‍ത്തന്നെ ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്നതാണ്.

എന്നാല്‍ എത്രകാലം അണുബാധയില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാവും എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും 90 ദിവസത്തിനപ്പുറമുളള ആന്റിവൈറല്‍ ആന്റിബോഡികള്‍ കുറയുന്നതുസംബന്ധിച്ചും കൂടുതല്‍ വിശദമായ പഠനം വേണമെന്ന് കാലിഫോര്‍ണിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഡേവിഡ് ജെഫെന്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് മെഡിസിനില്‍ നിന്നുള്ള എഫ്. ജാവിയര്‍ ഇബറോണ്ടോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

എന്നാല്‍ കോവിഡ് രോഗബാധിതരായവര്‍ക്ക് അവര്‍ ആന്റിബോഡികള്‍ വികസിപ്പിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ആറുമാസമെങ്കിലും രോഗപ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്വീഡനിലെ ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Content Highlights: Antibodies fade quickly, may not provide lasting immunity new study