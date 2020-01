ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരുടെ ആശങ്കകളെപ്പറ്റി കേള്‍ക്കാനും അവ മനസിലാക്കാനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ തയ്യാറാകണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കബില്‍ സിബല്‍. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ താങ്കളെ ഭയക്കുന്നില്ലെന്നും അമിത് ഷായോടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ട്വീറ്റിലൂടെയാണ് കപില്‍ സിബല്‍ മറുപടി നല്‍കിയത്‌.

പ്രതിഷേധത്തെ ഭയക്കുന്നില്ലെന്നും അവര്‍ക്ക് പ്രതിഷേധം തുടരാമെന്നും എന്തുവന്നാലും പൗരത്വ ഭേദഗതിയില്‍ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ്‌ കപില്‍ സിബല്‍ ട്വീറ്റുമായെത്തിയത്.

'ഞങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അത് സത്യമാണ്, നിങ്ങള്‍ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആശങ്കകള്‍ കേള്‍ക്കാനും മനസിലാക്കാനുമുള്ള ആര്‍ജവം കാണിക്കണം. പൊതുപ്രവര്‍ത്തകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ അത് താങ്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അവര്‍ നിങ്ങളേയും ഭയപ്പെടുന്നല്ല എന്നുകൂടി താങ്കള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.- കപില്‍ സിബലിന്റെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

Amit Shah in Lucknow:



“ We are not afraid of protests “



True Mr Home Minister . You should not be afraid but should have the courage to listen and try and understand their concerns . That is your duty as a public servant .



You should also know that they are not afraid of you