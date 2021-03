ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ഷക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൂള്‍കിറ്റ് കേസില്‍ നികിത ജേക്കബിനും ശാന്തനു മുളുകിനും പുറമെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ശുഭം കാര്‍ ചൗധരിയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോടതി തടഞ്ഞു. ഡല്‍ഹി കോടതിയാണ് ചൗധരിയെ മാര്‍ച്ച് 15 വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയത്.

സെക്ഷന്‍ 124 എ (രാജ്യദ്രോഹം), 120 ബി (ക്രിമിനല്‍ ഗൂഡാലോചന) 153 എ എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് ശുഭം ചൗധരിക്ക് എതിരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ എഫ്.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നത്. നേരത്തെ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഗോവ ബെഞ്ചും ചൗധരിക്ക് മാര്‍ച്ച് 12 വരെ അറസ്റ്റില്‍ സംരക്ഷണം നല്‍കിയിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയിലും കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതോടെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഡല്‍ഹി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ടൂള്‍കിറ്റ് നിര്‍മ്മിച്ചതിലോ വിതരണം ചെയ്തതിലോ തന്റെ കക്ഷിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും അതിനാല്‍ അറസ്റ്റില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷണം നല്‍കണമെന്നും ശുഭം ചൗധരിയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ കോടതില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കേസില്‍ ഫെബ്രുവരി 13-ന് 22കാരിയായ ദിശാ രവിയെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കാര്‍ഷിക പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീഡിഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകയായ ഗ്രേറ്റ ത്യുന്‍ബെ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച ടൂള്‍കിറ്റ് രൂപകല്‍പന ചെയ്തതിനാണ് ദിശാ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. രാജ്യദ്രോഹകുറ്റം ചുമത്തിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

