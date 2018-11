ന്യൂഡല്‍ഹി: അയോധ്യയില്‍ രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണം ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് ശിവസേന അധ്യക്ഷന്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറെ. അയോധ്യയില്‍ രണ്ടുദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ക്ഷേത്രം എപ്പോള്‍ നിര്‍മിക്കുമെന്നു പറയൂ. ബാക്കി കാര്യം നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം- ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞു. ഭാര്യ രശ്മിക്കും മകന്‍ ആദിത്യക്കുമൊപ്പമാണ് ഉദ്ധവ് അയോധ്യയിലെത്തിയത്. ഇതാദ്യമായാണ് ഉദ്ധവ് അയോധ്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്.

രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശിവസേനയും വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തും ഞായറാഴ്ച അയോധ്യയില്‍ വ്യത്യസ്ത പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി എച്ച് പിയുടെ പരിപാടിയില്‍ രണ്ടുലക്ഷത്തോളം ആളുകള്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

ശിവസേനയുടെയും വി എച്ച് പിയുടെയും പരിപാടികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കര്‍ശന സുരക്ഷയാണ് അയോധ്യയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 35 ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, 160 ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാര്‍, 700 കോണ്‍സ്റ്റബിളുമാര്‍ എന്നിവരെ അയോധ്യയില്‍ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഉന്നതവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് എന്‍ ഡി ടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 42 കമ്പനി പോലീസ്, അഞ്ച് കമ്പനി ദ്രുതകര്‍മ സേന, തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സേന എന്നിവരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

#WATCH: Shiv Sena chief Uddhav Thackeray along with his son Aditya Thackeray offers prayer at Sarayu River in Ayodhya. Shiv Sena will hold an event in the city tomorrow over the matter of #RamTemple. pic.twitter.com/oJdSnVVwck — ANI UP (@ANINewsUP) November 24, 2018

