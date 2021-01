പുണെ: കര്‍ഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി ശനിയാഴ്ച മുതല്‍ തുടങ്ങാനിരുന്ന അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നതായി ഗാന്ധിയന്‍ അണ്ണാ ഹസാരെ. മുതിര്‍ന്ന ബി.ജെ.പി. നേതാവും മഹാരാഷ്ട്രാ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

കേന്ദ്ര കൃഷി സഹമന്ത്രി കൈലാഷ് ചൗധരിയും ഫഡ്‌നാവിസും റാലേഗാവ് സിദ്ധിയിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാനും നിരാഹാര സമരത്തില്‍നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് പ്രഖ്യാപനം.

ദീര്‍ഘകാലമായി താന്‍ വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയുടെ സമരം നടത്തുകയാണെന്ന് അണ്ണ ഹസാരെ പറഞ്ഞു. സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്യുക എന്നത് കുറ്റകൃത്യമല്ല. മൂന്ന് വര്‍ഷമായി കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ താന്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നു. കാര്‍ഷികോത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് ന്യായമായ വില ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടിവരും.

Anna Hazare has decided not to protest from tomorrow over various demands related to farmers:Anna Hazare's Office



MoS Agriculture Kailash Choudhary along with LoP Devendra Fadnavis met Hazare at his hometown Ralegansiddhi today to convince him to not start protest.#Maharashtra pic.twitter.com/jnKemiBbIw