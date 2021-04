മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനില്‍ ദേശ്മുഖ് രാജി വെച്ചതിന് പിന്നാടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ബി.ജെ.പി. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഭരണത്തില്‍ തുടരാനുള്ള ധാര്‍മികത നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും ബി.ജെ.പി നേതാവും കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായ രവി ശങ്കര്‍ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

'രസകരമായ കാര്യം എന്തെന്നാല്‍, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ധാര്‍മിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്താണ് രാജി വെച്ചത്. അപ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമോ? ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്- രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

തനിക്കെതിരായ ആരോപണത്തില്‍ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചതിനാല്‍ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് ധാര്‍മികമായി ശരിയല്ലാത്തതിനാലാണ് രാജി വെക്കുന്നതെന്ന് അനില്‍ ദേശ്മുഖ് രാജിക്കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

മുംബൈ മുന്‍ പോലീസ് കമ്മിഷണര്‍ പരംബീര്‍ സിങ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തില്‍ കുരുങ്ങിയതാണ് ദേശ്മുഖിന്റെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. ദേശ്മുഖിന് എതിരായ പരംബീര്‍ സിങ്ങിന്റെ ആരോപണങ്ങളില്‍ സി.ബി.ഐയോട് 15 ദിവസത്തിനകം പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാന്‍ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഡോ. ജയ്ശ്രീ പാട്ടീല്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി നടപടി. ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ദേശ്മുഖ് രാജി സമര്‍പ്പിച്ചത്.

എല്ലാമാസവും 100 കോടി രൂപ സംഘടിപ്പിച്ച് നല്‍കണമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സച്ചിന്‍ വാസെയോട് അനില്‍ ദേശ്മുഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് പരംബീര്‍ സിങ്ങിന്റെ ആരോപണം. മുംബൈ പോലീസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ ക്രൈം ഇന്റലിജന്‍സ് യൂണിറ്റ് വിഭാഗം തലവനായ സച്ചിന്‍ വാസെയെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനില്‍ ദേശ്മുഖ് തന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുമാസങ്ങളില്‍ പല തവണ വിളിച്ചുവരുത്തുകയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കു വേണ്ടി ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കണമെന്ന് തുടര്‍ച്ചയായി നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്തുവെന്നും സിങ് ഉദ്ധവിനയച്ച കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

വിഷയത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കാത്തതിനെ രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൗനം നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. സച്ചിന്‍ വാസെയുടെ പേരിലുള്ള കേസുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഓരോ ദിവസവും എന്‍.ഐ.എക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. കേസിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അന്വേഷിക്കപ്പടമെന്നും തെറ്റുകാരായ എല്ലാവരെയും നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരണമെന്നും രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Anil Deshmukh out, BJP’s Ravi Shankar Prasad aims next at Uddhav Thackeray