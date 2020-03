ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രതിസന്ധിയിലായ യെസ്ബാങ്കിന്റെ സ്ഥാപകന്‍ റാണാ കപൂര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന കേസില്‍ റിലയന്‍സ് ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി അനില്‍ അംബാനിയെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് വിളിച്ചുവരുത്തി. എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ മുംബൈ ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകാനാണ് നിര്‍ദേശം. യെസ് ബാങ്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നല്‍കിയ വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ചോദ്യം ചെയ്യും.

അതേ സമയം ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ ഹാജരാകുന്നതിന് തനിക്ക് കൂടുതല്‍ സമയം വേണമെന്ന് അനില്‍ അംബാനി അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റിലയന്‍സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും ഉടന്‍ ചോദ്യം ചെയ്‌തേക്കും.

പ്രതിസന്ധിയിലായ യെസ് ബാങ്കില്‍ നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത വന്‍കിട കമ്പനികളിലൊന്നാണ് അനില്‍ അംബാനിയുടെ റിലയന്‍സ് ഗ്രൂപ്പ്. 12800 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ റിലയന്‍സ് ഗ്രൂപ്പ് യെസ് ബാങ്കില്‍നിന്നെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

യെസ് ബാങ്കില്‍ നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത റിലയന്‍സിനെ കൂടാതെ എസ്സെല്‍, ഐ.എല്‍.എഫ്.എസ്, ഡി.എച്ച്.എഫ്.എല്‍.വോഡഫോണ്‍ എന്നീ കമ്പനികളും അന്വേഷണ പരിധിയിലാണ്.

