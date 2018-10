മുംബൈ: റഫാൽ വാർത്തകളിലൂടെ കമ്പനിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് എൻ.ഡി ടീവിക്കെതിരെ 10,000 കോടി രൂപയുടെ മാനനഷ്ടക്കേസ്. അനില്‍ അംബാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റിലയന്‍സ് ഗ്രൂപ്പാണ് കേസ് നൽകിയത്.

സെപ്റ്റംബര്‍ 29ന് റാഫേല്‍ വിമാന ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചാനല്‍ പുറത്തുവിട്ട വാരാന്ത്യ പരിപാടിയായ ട്രൂത്ത് vs ഹൈപ്പ് എന്ന പരിപാടിയാണ് കേസിനാധാരം. ഒക്‌ടോബര്‍ 26ന് അഹമ്മദാബാദ് കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കും.

എന്‍ഡിടിവി സിഇഒ സുപര്‍ണ സിങ്ങ് ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

NDTV has been sued by Anil Ambani’s Reliance for 10,000 crores in an AHMEDABAD court. For our coverage of Rafale. We will fight this brazen attempt at harassment and intimidation.