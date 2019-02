അമരാവതി: ആന്ധപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്ര ബാബു നായിഡുവിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഫെബ്രുവരി 11-ന് നടത്തുന്ന സമരത്തില്‍ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനായി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്‌പെഷല്‍ ട്രെയിനുകള്‍. 20 കമ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകള്‍ വീതമുള്ള രണ്ട് ട്രെയിനുകള്‍ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതിനായി ചിലവാകുന്ന 1.12 കോടി രൂപ ആന്ധ്ര സര്‍ക്കാരാണ് വഹിക്കുക. പൊതുഭരണ വകുപ്പ് ഇതിനായി തുക അനുവദിച്ചു.

ആന്ധ്രയിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ എന്‍ജിഒ സംഘടനകള്‍ എന്നിവര്‍ക്കായി അനന്തപുര്‍, ശ്രീകാകുളം എന്നിവടങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ട്രെയിനുകള്‍ ഏര്‍പ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ട്രെയിനുകളും ഞായറാഴ്ച രാവിലെയോടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിച്ചേരും.

ആന്ധ്രപ്രദേശിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുക. ആന്ധ്ര വിഭജനത്തെ തുടര്‍ന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ വാഗ്ദ്ധാനങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

ഭരണകക്ഷിയായ ടിഡിപിയെ കൂടാതെ എല്ലാ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളോടും സമരത്തിനെത്താന്‍ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിയിതര പാര്‍ട്ടികളെല്ലാം നായിഡുവിന്റെ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

ഇതിനിടെ സമരത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യപ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടിയായ വൈ.എസ്.ആര്‍.കോണ്‍ഗ്രസും ബിജെപിയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

