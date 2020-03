ഹൈദരാബാദ്: കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും ജനങ്ങളെ വൈറസ് ബാധയില്‍നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ പരീക്ഷിച്ച് ആന്ധ്ര പ്രദേശ്. വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ സ്ഥാനം തത്സമയം അറിയുന്നതിനും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ യാത്രാവഴികള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള രണ്ട് സാങ്കേതികവിദ്യകളാണ് ആന്ധ്ര പ്രദേശ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ആന്ധ്ര പ്രദേശിലെ സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇതിനുള്ള സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്ന 25,000 പേരുടെ തല്‍സ്ഥിതി വിവരങ്ങള്‍ പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തില്‍ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിലയിരുത്താന്‍ കഴിയും.

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തില്‍ ഉള്ളവരുടെ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്ഥാനം തിരിച്ചറിയുന്നത്. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സേവനദാതാക്കളില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും മൊബൈല്‍ ടവറുകളിലെ സിഗ്നല്‍ വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സംവിധാനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഇതിനായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്ന സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഇതിനൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും അവര്‍ കഴിയുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് 100 മീറ്റര്‍ ചുറ്റളവിന് പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാല്‍ ഉടന്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് വിവരംലഭിക്കും. നിര്‍ദേശം ലംഘിക്കുന്നവരെ ഉടന്‍തന്നെ തിരിച്ചറിയാനും തിരികെ വീട്ടിലെത്തിക്കാനും ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

രോഗബാധ സ്ഥിരീകരച്ചവരുടെ യാത്രാവിവരങ്ങളും സമാനമായ രീതിയിലാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. അവരുടെ ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് മൊബൈല്‍ ടവര്‍ സിഗ്നലുകള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് അയാള്‍ സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തും. തുടര്‍ന്ന് 15 മിനിറ്റില്‍ കൂടുതല്‍ ചെലവഴിച്ച സ്ഥലങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയും.

പ്രാദേശികമായി വൈറസ് വ്യാപനം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനും അവിടങ്ങളില്‍ ആ പ്രത്യേക സമയങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ കണ്ടെത്താനും ഇത് സഹായകരമാകുമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ കരുതുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ച ഇരുന്നൂറിലധികം കൊവിഡ് 19 രോഗികളുടെ യാത്രാവിവരങ്ങള്‍ ഇപ്രകാരം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ആന്ധ്ര പ്രദേശിനെ പിന്തുടര്‍ന്ന് തെലങ്കാന, ബിഹാര്‍, ഒഡിഷ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ മാര്‍ഗം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Content Highlights: Andhra Pradesh uses modern technology to keep its people safe from coronavirus