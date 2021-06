ഹൈദരാബാദ്: സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് വയസ്സില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകള്‍ക്കും വാക്‌സിന്‍ നല്‍കാനൊരുങ്ങി ആന്ധ്രപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം പുറത്തിറങ്ങി. ഇത്തരം അമ്മമാരുടെ കണക്കെടുക്കാന്‍ ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിക്കുന്നത് കുട്ടികളെയാവാമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആന്ധ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

It is decided to vaccinate all mothers having children below 5 yrs of age. All District Medical and Health officers requested to instruct the Medical officers to prepare a list of such mothers: Department of Public Health & Family Welfare, Government of Andhra Pradesh #COVID19 pic.twitter.com/c9EocIXk8X