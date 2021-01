വിശാഖപട്ടണം: ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ അക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒമ്പതോളം കേസുകളില്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് നേരിട്ട് പങ്കുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ ആരോപണം. ആന്ധപ്രദേശ് ഡിജിപി ഗൗതം സാവന്‍ നേരിട്ടാണ് ആരോപണമുയര്‍ത്തിയിട്ടുള്ളത്.

സംസ്ഥാനത്തെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ പങ്ക് ആരോപിച്ച ഡിജിപി സംഭവങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ചില രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചനയാണെന്നാണ്.

ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കല്‍, ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭങ്ങളില്‍ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തല്‍ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്തല്‍ തുടങ്ങി ഒമ്പതോളം കേസുകളില്‍ 15 തെലുങ്കു ദേശം പാര്‍ട്ടി (ടി.ഡി.പി) പ്രവര്‍ത്തകരും നാല് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരും ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിജിപി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

വിഗ്രഹ മോഷണം, വിഗ്രഹങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കല്‍, ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളില്‍ കുഴിയെടുക്കല്‍, നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ വരുത്തല്‍ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 44 കേസുകള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 29 ഓളം കേസുകളില്‍ അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയായി, മറ്റുള്ളവയില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുയാണെന്നും ഡിജിപി പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തെ 13,296 ക്ഷേത്രങ്ങളിലായി 44,451 സിസിടിവി ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതുവരെ അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയായ ഒമ്പത് കേസുകളില്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളില്‍ നിന്നുള്ള 21 പേര്‍ നേരിട്ട് ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 15 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഗൗതം സാവന്‍ അറിയിച്ചു. അക്രമണത്തിലൂടെ മതവിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേര്‍ത്തു.

ക്ഷേത്ര ആക്രമണ കേസുകളില്‍ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുള്ള പ്രതികളുടെ പട്ടികയില്‍ ടിഡിപിയുടെ ചല്ല മധുസൂദനന്‍ റെഡ്ഡിയും ഡോംപേട്ടില്‍ നിന്നുള്ള ബിജെപി മണ്ഡല്‍ സെക്രട്ടറി കൊഞ്ചട രവികുമാറും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

Content Highlights: Andhra Pradesh Police alleges role of BJP, TDP in series of recent temple attacks in state