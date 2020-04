ഹൈദരാബാദ്: കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സംസ്ഥാനത്തെ 13 ജില്ലകളിലായി 58 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍.

58 ആശുപത്രികളിലായി 19,114 കിടക്കകളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍17,111 സാധാരണ കിടക്കകളും 1286 ഐ സി യു സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയതും 717 എണ്ണം ഐസോലേഷന് വേണ്ടിയുമാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമേ, സമാന്തരമായ സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയ 530 കിടക്കകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ചൊവ്വാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി ജഗന്‍മോഹന്‍ റെഡ്ഡി സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കൊറോണ വൈറസ്ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പരിശോധന ലാബുകള്‍ തുറക്കുന്നതിനും എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഐസോലേഷന്‍ വാര്‍ഡ് തുറക്കുന്നതിനുമുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയത്.

കൊറോണക്കെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി 58 ആശുപത്രികള്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും 19000ലധികം കിടക്കകള്‍ സജ്ജീകരിക്കാനും സാധിച്ചു. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യമേഖലയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ഭാവിയില്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായകമാകും- സംസ്ഥാന നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ ഗിരിജാ ശങ്കര്‍ ഐ എ എസ് പറഞ്ഞു.

വെന്റിലേറ്ററുകള്‍, ടെസ്റ്റിംഗ്കിറ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിശാഖപട്ടണത്ത് ആരംഭിച്ചു. കൂടാതെ 3 ലക്ഷം റാപ്പിഡ് കിറ്റുകളും തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇതുവരെ 305 കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാല് മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഒരാള്‍ രോഗമുക്തി നേടി.

