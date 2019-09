അമരാവതി: ടി.ഡി.പി. നേതാവും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു താമസിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വസതി പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആന്ധ്രപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും നോട്ടീസ് നല്‍കി. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു നിലവില്‍ താമസിക്കുന്ന അമരാവതിയിലെ വസതിക്ക് മുന്നിലാണ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചുനീക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആന്ധ്രപ്രദേശ് ക്യാപിറ്റല്‍ റീജിയണ്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി(എ.പി.സി.ആര്‍.ഡി.എ.) വീണ്ടും നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചത്.

എയര്‍ കോസ്റ്റ ഉടമയായിരുന്ന ലിംഗമനേനി രമേശില്‍നിന്നും ലീസിനെടുത്ത വസതിയിലാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും കുടുംബവും നിലവില്‍ താമസിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ കെട്ടിടം അനധികൃതമായി നിര്‍മിച്ചതാണെന്ന് കാണിച്ച് നേരത്തെയും നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആ നോട്ടീസിന് ലഭിച്ച മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെന്നായിരുന്നു എ.പി.സി.ആര്‍.ഡി.എ.യുടെ പ്രതികരണം. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ഏഴുദിവസത്തിനകം അനധികൃതനിര്‍മാണം പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വീണ്ടും നോട്ടീസ് നല്‍കിയത്. ഏഴുദിവസത്തിനകം ഉടമ സ്വമേധയാ പൊളിച്ചുനീക്കിയില്ലെങ്കില്‍ അതോറിറ്റി നേരിട്ട് കെട്ടിടം പൊളിക്കുമെന്നും നോട്ടീസില്‍ പറയുന്നു.

ചന്ദ്രബാബു നായിഡു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ പണികഴിപ്പിച്ച പ്രജാവേദിക എന്ന കെട്ടിടം അടുത്തിടെ പൊളിച്ചുനീക്കിയിരുന്നു. ചന്ദ്രബാബുവിന്റെ വസതിയോട് ചേര്‍ന്ന് പണിത പ്രജാവേദികയുടെ നിര്‍മാണം അനധികൃതമാണെന്നും നിര്‍മാണത്തില്‍ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്നായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി. ഒരു സാധാരണക്കാരന്‍ അനധികൃത നിര്‍മാണം നടത്തിയാല്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളേ നായിഡുവിന്റെ കാര്യത്തിലും സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ജഗന്‍മോഹന്‍ റെഡ്ഡിയുടെ പ്രതികരണം. അതേസമയം, വൈ.എസ്.ആര്‍. കോണ്‍ഗ്രസും മുഖ്യമന്ത്രി ജഗന്‍മോഹന്‍ റെഡ്ഡിയും രാഷ്ട്രീയ പകപ്പോക്കല്‍ നടത്തുകയാണെന്നായിരുന്നു ടി.ഡി.പി.യുടെ ആരോപണം.

