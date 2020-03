ചെന്നൈ: കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്‍ന്ന് സമ്പൂര്‍ണ്ണ അടച്ചുപൂട്ടല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ആശ്വാസ പദ്ധതികളുമായി തമിഴ്‌നാട്, ആന്ധപ്രദേശ് സര്‍ക്കാരുകള്‍. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും റേഷന്‍കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് ആയിരം രൂപം വീതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് 15 കിലോ അരി, ഒരു കിലോ പരിപ്പ്, ഒരു ലിറ്റര്‍ ഭക്ഷ്യ എണ്ണ എന്നിവ നല്‍കുമെന്ന് മുഖ്യന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി പറഞ്ഞു.

ഡോക്ടര്‍മാര്‍, നഴ്‌സുമാര്‍ തുടങ്ങി കൊറോണ രോഗികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം അധികം നല്‍കുമെന്നും തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആന്ധ്രയില്‍ എല്ലാ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്കും അരിയും ഒരു കിലോ ചുവന്ന പരിപ്പും സൗജന്യമായി നല്‍കും. കൂടാതെ സ്വകാര്യ-സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളും സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ കാലയളവിലടക്കമുള്ള ശമ്പളം നിര്‍ബന്ധമായും തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നല്‍കം. കരാര്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും ദിവസവേതനക്കാര്‍ക്കുമടക്കം ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാകരുത്. നിര്‍ദേശം ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ആന്ധ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.

