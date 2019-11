ഹൈദരാബാദ്: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കര്‍നൂല്‍ ജില്ലയില്‍ വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി തഹസില്‍ദാരെ കാണാനെത്തിയവരെ എതിരേറ്റത് തഹസില്‍ദാരുടെ ഓഫീസിന് മുമ്പില്‍ സന്ദര്‍ശകരെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കയര്‍ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. തഹസില്‍ദാര്‍ ഉമാ മഹേശ്വരിയുടെ പ്രത്യേക നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് സന്ദര്‍ശക നിയന്ത്രണത്തിനായി ഇത്തരമൊരു സംവിധാനമൊരുക്കിയത്.

അയല്‍സംസ്ഥാനമായ തെലങ്കാനയില്‍ ആദായനികുതി വകുപ്പില്‍ തഹസില്‍ദാരായ വിജയ റെഡ്ഡിയെ ഓഫീസില്‍ കാണാനെത്തിയ ഭൂവുടമ ചുട്ടുകൊന്നതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ഭയമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംവിധാനമുണ്ടാക്കാന്‍ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഉമാ മഹേശ്വരി പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഒരു മണിക്കൂര്‍ മാത്രമേ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നുള്ളുവെന്നും അതിന് ശേഷം കയര്‍ അഴിച്ചു മാറ്റിയതായും ഉമാ മഹേശ്വരി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അബ്ദുള്ളപുര്‍മേട്ടിലെ ഓഫീസില്‍ നടന്ന അനിഷ്ടസംഭവത്തില്‍ വിജയ റെഡ്ഡിയുടെ ഡ്രൈവറായ ഗുരുനാഥനുള്‍പ്പെടെ രണ്ട് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വനിതാ തഹസിൽദാരെ അപകടപ്പെടുത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച മട്ടിലാണ് പ്രതി അവിടെയെത്തിയതെന്ന് സംഭവത്തിന്റെ ദൃക്‌സാക്ഷികളിലൊരാള്‍ മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു.

