ന്യൂഡൽഹി: കേരള ബിജെപിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രകടനവും സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെന്ന് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ച് സിവി ആനന്ദബോസ്. കേരളത്തിലെ സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഒരുസംഘത്തെയും കേന്ദ്രനേതൃത്വം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ബി.ജെ.പി. ദേശീയ ജനറൽസെക്രട്ടറി അരുൺസിങിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് അനന്ദബോസിന്റെ പ്രതികരണം.

ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു എന്നാണ് ആനന്ദബോസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം ഈ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ആരാണെന്ന് പരസ്യമായി പറയാൻ ആനന്ദബോസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. കേന്ദനേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സിവി ആനന്ദ ബോസ്, ജോക്കബ് തോമസ്, ഇ ശ്രീധരൻ എന്നിവർ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെന്ന വാർത്തയാണ് നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നത്. അതേസമയം പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനും ഈ വാർത്ത നേരത്തെ നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

content highlights:Anandabose indirectly hints that he has submit report to Prime Minister