മുംബൈ: സ്റ്റീല്‍ ഡബ്ബ അല്ലെങ്കില്‍ ചോറ്റുപാത്രം ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗം തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍, ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരത്തില്‍ ഒരാള്‍ ചോറ്റുപാത്രവുമായി നടന്നുപോകുന്നതു കാണുമ്പോള്‍ ചെറിയൊരു കൗതുകം തോന്നില്ലേ? അത്തരമൊരു അപൂര്‍വ കാഴ്ച ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് വ്യവസായി ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര.

മൂന്ന് തട്ടുകളുള്ള ചോറ്റുപാത്രവുമായി ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരത്തിലൂടെ നടന്നുപോകുന്ന സ്ത്രീയുടെ ചിത്രമാണ് ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര പങ്കുവെച്ചത്. 'ന്യൂയോര്‍ക്ക്, സെന്‍ട്രല്‍ പാര്‍ക്ക്, ഡബ്ബാ വാലി' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്. മുംബൈയിലെ പ്രശസ്തമായ പരമ്പരാഗത ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണ സംവിധാനമായ ഡബ്ബാവാലകളെ പരാമര്‍ശിച്ചായിരുന്നു അടിക്കുറിപ്പ്.



ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയുടെ പോസ്റ്റ് വളരെ വേഗമാണ് ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുത്തത്. 14,000-ല്‍ പരം ലൈക്കുകളും 550-ല്‍ പരം ഷെയറുകളുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റിനു കിട്ടിയത്.

New York, Central Park. Dabba walli pic.twitter.com/vMZmToLbOH — anand mahindra (@anandmahindra) August 19, 2021

പ്രായമാലും തന്റെ സ്റ്റീല്‍ ചോറ്റുപാത്രത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം ഒരിക്കലും പോവില്ലെന്ന് നെതര്‍ലന്‍ഡില്‍ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരിയായ പെണ്‍കുട്ടി തന്റെ ചോറ്റുപാത്രത്തിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന സംവിധാനമാണ് ഡബ്ബാവാലയെന്ന് മറ്റൊരാള്‍ മഹീന്ദ്രയുടെ ട്വീറ്റിനു മറുപടി നല്‍കി. 100 ശതമാനം കൃത്യതയുടെ പ്രതീകമാണ് ഡബ്ബാവാലയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാത്രത്തിനുള്ളില്‍ എന്താണെന്നത് ആകാംക്ഷയുണ്ടാക്കുന്നതായി മറ്റൊരാള്‍ കമന്റു ചെയ്തു. പരിപ്പുകറിയും റൊട്ടിയുമാണോ അതോ ബര്‍ഗറോ സാന്‍ഡ്വിച്ചോ എന്ന് അയാള്‍ ചോദിച്ചു.

ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രസകരമായ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ദോശയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളുടെ വീഡിയോ അടുത്തിടെ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചതും ട്വിറ്ററിന്റെ മനം കവര്‍ന്നിരുന്നു. റോബോട്ടുകളെപോലും നോക്കുകുത്തിയാക്കിയാണ് ഇയാള്‍ ദോശയുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അയാളെ നോക്കിയിരുന്ന് താന്‍ മടുത്തുപോയെന്നും ശരിക്കും വിശക്കുന്നുണ്ടെന്നും മഹീന്ദ്ര ട്വീറ്റു ചെയ്തു. ഈ ട്വീറ്റും വൈറലായിരുന്നു.

