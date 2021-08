മുംബൈ: ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്ക് എതിരേയുള്ള വിവാദ പരാമര്‍ശത്തില്‍ നാരായണ്‍ റാണെ അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെ ഉദ്ദവ് താക്കറെയുടെ മറ്റൊരു പരാമര്‍ശം ഇപ്പോള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വീഡിയോ ദ്യശ്യത്തില്‍ ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ അടിക്കണമെന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറയുന്നത് വ്യക്തമാണ്.

താക്കറെയുടെ ഈ പരാമര്‍ശവും നാരായണ്‍ റാണെയുടെ പരാമര്‍ശവും തമ്മില്‍ എന്ത് വ്യത്യാസമെന്നാണ് ബി.ജെ.പി നേതാക്കള്‍ ചോദിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുന്‍പ് 2018-ലാണ് ശിവസേന നേതാവ് ഉദ്ധവ് ഈ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്‌.

'എങ്ങനെയാണ് യോഗിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന്‍ കഴിഞ്ഞത്? ആദിത്യനാഥ് ഒരു യോഗിയാണ്, യോഗിയായ ഒരാള്‍ എല്ലാം വെടിഞ്ഞ് ഗുഹയില്‍ ഇരിക്കണം. യു.പിയില്‍ നിന്ന് ഒരു പുരോഹിതന്‍ ശിവജിയുടെ കിരീടധാരണത്തിനായി വന്നു. വായു നിറച്ച ബലൂണ്‍ പോലെയാണ് യോഗി എത്തിയത്. ചെരുപ്പ് ധരിച്ചാണ് ശിവജിക്ക്‌ ഹാരമണിയിച്ചത്. ആ ചെരുപ്പ് വെച്ച് നല്ലൊരു അടി കൊടുക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്' -താക്കറെ പറഞ്ഞു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ നിരവധി പേര്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെയും ശിവസേനയുടെയും സമീപനം കാപട്യമാണെന്ന് വിമര്‍ശിച്ചു. പരാമര്‍ശത്തില്‍ യോഗി ആദിത്യനാഥിനോട് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനും നിരവധി പേര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്ക് എതിരേയുള്ള പരാമര്‍ശത്തില്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രി നാരായണ്‍ റാണെയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ബി.ജെ.പിയുടെ ജന്‍ ആശിര്‍വാദ് യാത്ര രത്‌നഗിരിയിലെ തീരപ്രദേശത്ത് എത്തിയ സമയത്തായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

'കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച വര്‍ഷമറിയാന്‍ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച വര്‍ഷം അറിയാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി അപമാനമാണ്, ഞാന്‍ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ അടിച്ചേനെ' എന്നുമായിരുന്നു നാരായണ്‍ റാണെയുടെ വിവാദ പരാമര്‍ശം.

