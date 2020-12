ഭുവനേശ്വര്‍: നിയമവിരുദ്ധമായി മരങ്ങള്‍ മുറിച്ചു നീക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പെടുത്താന്‍ വ്യത്യസ്ത മാര്‍ഗം സ്വീകരിച്ച് ഒഡിഷയിലെ ഒരു കലാകാരന്‍. മയൂര്‍ഭഞ്ജിലെ സിമിലിപാല്‍ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ വൃക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മുഖം കൊത്തി വെച്ചാണ് സമരേന്ദ്ര ബെഹറ എന്നയാള്‍ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

മയൂര്‍ഭഞ്ജിലെ ഒരു എളിയ കലാകാരനായ തനിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് കാണാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നറിയാമെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായി നടക്കുന്ന വനനശീകരണത്തിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധ നേടാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഛായാചിത്രം തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് സമരേന്ദ്ര ബെഹറ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തിന്റെ വികസനവും ആരോഗ്യരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കൈക്കൊണ്ട നടപടികളില്‍ അദ്ദേഹത്തോട് അതിയായ കൃതഞ്തയുണ്ടെന്നും അതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഛായാചിത്രം കൊത്തിയെടുത്തതെന്നും കൂടാതെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങള്‍ക്ക് സന്ദേശമെത്തിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്നും സമരേന്ദ്ര കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Odisha: An artist has carved a portrait of Prime Minister Narendra Modi on a tree in Similipal National Park in Mayurbhanj. Samarendra Behera says, "Through this portrait, I want to send a request to Modi ji to take note of illegal felling of trees in this forest". (11.12.2020) pic.twitter.com/58j7hgYfqJ