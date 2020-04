സിംഗപ്പൂര്‍: കൊറോണ കൊറോണ എന്ന് ഉച്ചത്തില്‍ വിളിച്ച് ഹോട്ടലിന്റെ തറയില്‍ തുപ്പിയ ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ സിംഗപ്പൂര്‍ പൗരന്‍ അറസ്റ്റില്‍. അമ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ ജസ്വീന്ദര്‍ സിങ് മെഹര്‍ സിങ്ങാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

മാര്‍ച്ച് മൂന്നിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. രാവിലെ പത്തരയോടെ ക്രൗണ്‍ പ്ലാസ ചങ്ഗി എയര്‍പോര്‍ട്ട് ഹോട്ടലിലെ അസുര്‍ റെസ്‌റ്റോറന്റിലെത്തിയ ഇയാള്‍ ജിവനക്കാരെ അറിയിക്കാതെ ഒരു പ്ലേറ്റെടുത്ത് ബുഫെ ലൈനിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ നീങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഭക്ഷണശാല അടച്ചതായി റെസ്റ്റോറന്റ് ജീവനക്കാരി അറിയിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് രോഷാകുലനായ ഇയാള്‍ റെസ്‌റ്റോറന്റിന്റെ തറയില്‍ തുപ്പുകയും പ്ലേറ്റ് തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുപോരാതെ തന്റെ അസന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായി തറയില്‍ ഇയാള്‍ രണ്ടുതവണ കൂടി തുപ്പുകയും 'കൊറോണ, കൊറോണ' എന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ഹോട്ടല്‍ മാനേജര്‍ വിക്രം ഓം പ്രകാശ് കാക്രൂ ഇയാളെ മറ്റൊരു സീറ്റിലിരുത്തി സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെ ഫോണില്‍ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഇയാള്‍ തുടര്‍ന്നു പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസിനെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാളെ വ്യാഴാഴ്ച രണ്ടു മാസത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു.

