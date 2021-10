ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ കര്‍ഷകരെ വാഹനം കയറ്റി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ വീണ്ടും പ്രതികരണവുമായി ബിജെപി എംപി വരുണ്‍ ഗാന്ധി. സംഭവത്തെ വര്‍ഗീയമായി വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുവെന്നും നിസ്സാര രാഷ്ട്രീയലാഭത്തിന് വേണ്ടി ദേശീയ ഐക്യം തകര്‍ക്കരുതെന്നും വരുണ്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു വരുണിന്റെ പ്രതികരണം.

'ലഖിംപുര്‍ ഖേരിയെ ഹിന്ദു-സിഖ് സംഘര്‍ഷമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അധാര്‍മികവും തെറ്റായ സമീപനവുമാണ്. ഇത് ഏറെ അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. ഒരു തലമുറ സുഖപ്പെടുത്തിയ മുറിവ് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതുമാണ്. നിസ്സാര രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങള്‍ ദേശീയ ഐക്യത്തിന് മുകളിലാവരുത്' വരുണ്‍ കുറിച്ചു.

പിലിഭിത്ത് എംപിയായ വരുണ്‍ ഗാന്ധി ലഖിംപുര്‍ കുറ്റവാളികളെ ഉടന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര മന്ത്രി അജയ് മിശ്രയേയും സംഭവത്തില്‍ കുറ്റാരോപിതനായ മകന്‍ ആശിഷിനേയും ഇത് പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു.

വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ വരുണും അമ്മ മനേക ഗാന്ധിയും ബിജെപി ദേശീയ നിര്‍വാഹക സമിതിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താവുകയും ചെയ്തു.

