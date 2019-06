ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ അനന്തനാഗ് ജില്ലയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ മേജര്‍ക്ക് വീരമൃത്യു. അനന്തനാഗ് ജില്ലയിലെ അച്ചാബാല്‍ മേഖലയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് മേജര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ആക്രമണത്തില്‍ മൂന്ന് ജവാന്മാര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ശ്രീനഗറിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് അച്ചാബാല്‍ മേഖലയില്‍ സുരക്ഷാസേനയും തീവ്രവാദികളും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. മേഖലയില്‍ തീവ്രവാദികള്‍ തമ്പടിച്ചതായുള്ള വിവരത്തെത്തുടര്‍ന്ന് സുരക്ഷാസേന രാവിലെ മുതല്‍ തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് തീവ്രവാദികള്‍ സുരക്ഷാസേനയ്ക്ക് നേരേ വെടിയുതിര്‍ത്തത്.

