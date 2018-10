അമരാവതി: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പായി ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ മുന്നണി രൂപംകൊള്ളുമെന്ന് ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ടി.ഡി.പി നേതാവുമായ എന്‍. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു. പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടാതെതന്നെ ബദല്‍ മുന്നണി സ്വയം രൂപപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

'മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭരണത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ രോഷാകുലരാണ്. മറ്റൊരു ബദല്‍മുന്നണി തീര്‍ച്ചയായും ഉയര്‍ന്നുവരും. പുതിയ മുന്നണിയെ ജനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും'- വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി.ടി.ഐക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ നായിഡു പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ മുന്നോട്ട് വെക്കാതിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ കുറയ്ക്കുന്ന ഘടകമല്ലെന്നും നായിഡു വ്യക്തമാക്കി.

'ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ എന്റെ പങ്ക് ഞാന്‍ നിര്‍വഹിക്കും. രാജ്യതാല്‍പര്യത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പാര്‍ട്ടികളേയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാം'- നായിഡു പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം രൂപീകരിക്കാനുള്ള ചര്‍ച്ചകളുമായി രാജ്യത്തെ വിവിധ പാര്‍ട്ടികളെ സമീപിച്ചുതുടങ്ങിയതായും നായിഡു പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെ കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്. ഡി കുമാരസ്വാമിയുമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാര്‍ട്ടി ജെ.ഡി.എസുമായും ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയതായി സൂചിപ്പിച്ചെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടാന്‍ നായിഡു തയ്യാറായില്ല. രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങള്‍ ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നും വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും മുന്‍പും സഖ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും നായിഡു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പോ ശേഷമോ ആകാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും നിര്‍ണയിക്കാം. എല്ലാവര്‍ക്കും പൊതുസമ്മതിയുള്ള ഒരു നേതാവാകണമെന്ന് മാത്രം'. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് അങ്ങനെയൊരാളെ കണ്ടെത്താനായാല്‍ നല്ലതാണെന്നും തനിക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി പദത്തിന് താല്‍പര്യമില്ലെന്നും നായിഡു കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നേരത്തേ ബി.ജെ.പിയുമായി സഖ്യത്തിലായിരുന്ന ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ആന്ധ്ര പ്രദേശിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്രം തയ്യാറാകാതിരുന്നതിനേത്തുടര്‍ന്ന് സഖ്യം പിന്‍വലിക്കുകയായിരുന്നു.

