ന്യൂഡല്‍ഹി: ആംസ്റ്റര്‍ഡാമില്‍ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് വന്ന വിമാനത്തിന് ഇറങ്ങാന്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് തിരിച്ചുവിട്ടു. കെഎല്‍എം ഡച്ച് എയര്‍ലൈന്‍സ് വിമാനമാണ് തിരിച്ചുവിട്ടത്.

യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ച്ച് 18 മുതല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇറങ്ങാന്‍ വിലക്കുണ്ട്. ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് വിലക്കുള്ളത്.

90 ഇന്ത്യക്കാരാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

