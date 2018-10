അമൃത്സര്‍ (പഞ്ചാബ്): ദസറ ആഘോഷത്തിനിടെ 59 പേര്‍ മരിക്കാനിടയായ തീവണ്ടി അപകടത്തിന് പിന്നാലെ അമൃത്സറില്‍ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. പോലീസിനുനേരെ ജനക്കൂട്ടം കല്ലേറ് നടത്തി. ദസറ ആഘോഷത്തിന്റെ സംഘാടകരുടെ വീടുകള്‍ക്കുനേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. വീടിന്റെ ജനല്‍ചില്ലുകള്‍ അക്രമികള്‍ എറിഞ്ഞുതകര്‍ത്തു. ചടങ്ങിന്റെ സംഘാടകരായ കൗണ്‍സിലര്‍ വിജയ് മദന്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്‍ സൗരഭ് മദന്‍ എന്നിവര്‍ ഒളിവിലാണ്. ഇവരുടെ വീടുകള്‍ക്ക് പോലീസ് സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രണ്ട് ദിവസത്തിനുശേഷവും ആരെയും അറസ്റ്റു ചെയ്യാത്തതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറില്‍ ആരുടെയും പേര് പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് റെയില്‍വെ ട്രാക്കില്‍ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചവരെ പോലീസ് നീക്കംചെയ്തു. ഇതിനിടെയാണ് പോലീസിനുനേരെ കല്ലേറുണ്ടായത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ റെയില്‍വെ പാളത്തില്‍ കുത്തിയിരുന്നത്.

അപകടത്തിനുശേഷം പലരെയും ഇനിയും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാര്‍ പരാതിപ്പെടുന്നത്. കാണാതായവരെ ഉടന്‍ കണ്ടെത്തണമെന്നും അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്നുമാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം. പഞ്ചാബ് പോലീസ് കമാന്‍ഡോയ്ക്കും ഒരു മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനും പോലീസിനുനേരെ ഉണ്ടായ കല്ലേറിനിടെ പരിക്കേറ്റു.

സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടായതോടെ ജനങ്ങള്‍ വീടിനുള്ളില്‍തന്നെ കഴിയാന്‍ പോലീസ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ് മജിസ്‌ട്രേട്ട്തല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. പഞ്ചാബ് മന്ത്രി നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു രാജിവെക്കണമെന്നാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ദസറാ ആഘോഷത്തില്‍ സിദ്ദുവിന്റെ ഭാര്യ നവജ്യോത് കൗര്‍ സിദ്ദു മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അപകടം നടക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവര്‍ അവിടെനിന്ന് മടങ്ങിയെന്നാണ് സിദ്ദു പറയുന്നത്.

അപകടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് റെയില്‍ അധികൃതര്‍. ജനക്കൂട്ടം റെയില്‍വെ ട്രാക്കില്‍ അതിക്രമിച്ചു കടന്നാണ് അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയെന്നാണ് റെയില്‍വേയുടെ വാദം.

