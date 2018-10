ന്യൂഡല്‍ഹി: ദസറ ആഘോഷത്തനിടെ അമൃത്സറില്‍ ട്രെയിന്‍ തട്ടി നിരവധി പേര്‍ മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ സംഘാടകന്‍. രാവണന്റെ കോലം കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിരവധി തവണ റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ നില്‍ക്കരുതെന്ന് അനൗണ്‍സ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് ഇയാള്‍ പറയുന്നു. സൗരഭ് മദന്‍ എന്ന മിത്തുവാണ് വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.

10 തവണയോളം ട്രാക്കില്‍ നില്‍ക്കുന്നവരോട് അവിടെ നിന്നുമാറാന്‍ മൈക്കിലൂടെ അനൗണ്‍സ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്നാണ് സൗരഭ് മദന്‍ പറയുന്നത്. തന്റെ ഭാഗം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇയാള്‍ എവിടെനിന്നാണ് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. സൗരഭ് മദനും അച്ഛനായ വിജയ് മദനുമാണ് ദസറ ആഘോഷങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇവര്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒളിവിലാണ്.

Organizer of Dusshera event Saurabh Madan Mithoo releases video message,says ' Had taken all permissions,had alerted crowd atleast 10 times to not stand on tracks. I am extremely pained by the incident. Some ppl are trying to defame me' #Amritsartrainaccident (location: unknown) pic.twitter.com/viPXBws3P8