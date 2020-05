കൊൽക്കത്ത/ഭുവനേശ്വർ: ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ ഒഡീഷയിലും പശ്ചിമബംഗാളിലും കനത്ത നാശം വിതച്ചു. 12 ഓളം പേർ മരണപ്പെട്ടു. നൂറുകണക്കിന്‌ വീടുകള്‍ നിലംപൊത്തി. കൃഷിയിടങ്ങളും നശിച്ചു.

മൂന്ന് പേർ മരിച്ചെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. പശ്ചിമബംഗാളിലെ നോര്‍ത്ത് പര്‍ഗാനാസില്‍ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും മരം വീണ് മരിച്ചു. ഹൗറയില്‍ 13 വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മരണപ്പെട്ടത്.മണിക്കൂറില്‍ 160-170 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ വീശിയടിച്ച് 190 വരെ വേഗമാര്‍ജിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരദേശപ്രദേശങ്ങളിലെ മരങ്ങളും വൈദ്യുതത്തൂണുകളും പിഴുതെറിഞ്ഞു. ഒട്ടേറെ വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും തകര്‍ന്നു. ഒഡിഷ തീരത്തും വന്‍നാശം സംഭവിച്ചു.

അതേസമയം10-12 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ നിന്ന് അറിയിച്ചത്.

"യുദ്ധ സമാന സാഹചര്യമാണ് നിവിലുള്ളത്. 10-12 പേര്‍ മരിച്ചു. നന്ദിഗ്രാമും രാംനഗറും തകര്‍ന്നു", മമത പറഞ്ഞു. മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നതിനാല്‍ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിപ്പെടാനാവുന്നില്ല. അതിനാല്‍ വ്യാഴാഴ്ചയോടെ കൃത്യമായ കണക്ക് പറയാനാവൂ. കോവിഡിനേക്കാള്‍ വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് തങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എന്നും മമത കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

West Bengal: Trees uprooted & waterlogging in several parts of Kolkata in wake of #CycloneAmphan. The cyclone is very likely to weaken into a deep depression during the next 3 hours as per India Meteorological Department (IMD). pic.twitter.com/f81DZw3a0W