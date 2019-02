മുംബൈ: സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ പ്രശസ്ത സംവിധായകനും ബോളിവുഡ് നടനുമായ അമോല്‍ പലേക്കറുടെ പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്തി. മുംബൈയിലെ നാഷണല്‍ ഗാലറി ഓഫ് മോഡേണ്‍ ആര്‍ട്ടില്‍(എന്‍ജിഎംഎ) നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് പല തവണ തടസ്സപ്പെടുത്തിയത്. മുംബൈയിലേയും ബെംഗളൂരുവിലേയും എന്‍ജിഎംഎയുടെ ഉപദേശക സമിതി പിരിച്ചുവിട്ട കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടിയേയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തില്‍ വിമര്‍ശിച്ചത്.

ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളോ സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്റുമാരോ അല്ലാതെ കലാകാരന്മാര്‍ അടങ്ങുന്ന ഉപദേശക സമിതി നിശ്ചയിക്കുന്ന അവസാനത്തെ പരിപാടിയായിരിക്കും ഭാര്‍വെ എക്‌സിബിഷനെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ചിലരും കേള്‍വിക്കാരും പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു. പ്രഭാകര്‍ ഭാര്‍വെയെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞാല്‍ മതിയെന്നായി ചിലര്‍. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ പ്രസംഗത്തിന് സെന്‍സര്‍ഷിപ്പ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയാണോ എന്ന് പലേക്കര്‍ ചോദിച്ചു.

ചിത്രകാരനായ പ്രഭാകര്‍ ഭാര്‍വെയുടെ അനുസ്മരണാര്‍ഥം സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസംഗമധ്യേ സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ചത്. പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാരുടെ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ട്‌ എക്‌സിബിഷനും മറ്റും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഒരു സ്ത്രീയും എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം നിര്‍ത്തിയില്ല. എഴുത്തുകാരന്‍ നയന്‍താര സാഗലിനെ മറാത്തി സാഹിത്യോത്സവത്തില്‍ പ്രസംഗിക്കാന്‍ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവസാന നിമിഷം അവര്‍ പരിപാടിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. അത് തന്നെയാണോ ഇവിടെയും ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ നോക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

Just got this video of one of my favourite actors, Amol Palekar, being cut off while ruing the loss of independence in art at @mumbai_ngma simply because he seemed critical of a Ministry of Culture/NGMA decision.



This is what #intolerance in the present times is all about. Sad! pic.twitter.com/u8L30qeiz7