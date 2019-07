ന്യൂഡല്‍ഹി: പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരികള്‍ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായാണ് സമിതിയുടെ പുതിയ ചെയര്‍മാന്‍. കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരിയെ സമിതിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ വില്‍പ്പനയ്ക്കായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്കായി രൂപവത്കരിച്ച സമിതിയില്‍ ഷായ്ക്ക് പുറമെ ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമനും റെയില്‍വേ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലും വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരിയും അംഗങ്ങളാണ്. 2017ലാണ് 'എയര്‍ ഇന്ത്യ സ്‌പെസിഫിക്ക് അള്‍ട്ടര്‍നേറ്റീവ് മെക്കാനിസം' എന്ന പേരില്‍ സമിതി രൂപവത്കരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന സമിതിയുടെ തലവന്‍ ഗഡ്കരിയായിരുന്നു.

രണ്ടാം നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ എത്തിയതോടെയാണ് സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ 76 ശതമാനം ഓഹരികളും കമ്പനി നിയന്ത്രണാവകാശവുമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലേലത്തില്‍ വെച്ചത്. എന്നാല്‍ കമ്പനികള്‍ ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്തതിനാല്‍ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നിക്ഷേപ വകുപ്പ് പുതിയ പ്രമേയം തയ്യാറാക്കിയത്. 2019 ഡിസംബറോട് കൂടെ എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ 100 ശതമാനം ഓഹരികളും വിറ്റഴിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. 1.05 ലക്ഷം കോടിയുടെ റെക്കോര്‍ഡ് ഓഹരി വില്‍പ്പനയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഈ വര്‍ഷം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് 2019-20 കേന്ദ്ര ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

