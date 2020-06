ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യം ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നതിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഉന്നതതല യോഗം ചേരുന്നു. ഡല്‍ഹിയിലെ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാല്‍പതിനായിരത്തോട് അടുക്കുകയും മരണസംഖ്യ 1,214 ആകുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഹര്‍ഷവര്‍ധന്‍, ഡല്‍ഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണര്‍ അനില്‍ ബൈജാല്‍ എന്നിവരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ പ്രതിനിധി, എയിംസ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. രണ്‍ദീപ് ഗുലേറിയ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് യോഗം.

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയും മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും അമിത് ഷായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മൂന്നാമതാണ് ഡല്‍ഹി. ഡല്‍ഹിയിലെ സാഹചര്യം ഭീതിതവും ദയനീയവുമാണെന്നും കോവിഡ് രോഗികളെ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

