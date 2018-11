അശോക്നഗര്‍ (മധ്യപ്രദേശ്): തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലികഴിഞ്ഞ് വാഹനത്തില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കവെ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ കാലിടറി വീണു. അശോക്നഗറിലെ തുളസി പാര്‍ക്കിലാണ് സംഭവം.

അംഗരക്ഷകര്‍ ഉടന്‍തന്നെ പിടിച്ചതിനാല്‍ അദ്ദേഹം പരിക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ശിവപുരിയില്‍ നടത്തിയ പൊതുസമ്മേളനത്തില്‍ പതിവുപോലെ കോണ്‍ഗ്രസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാനും ഷാ മറന്നില്ല.

മധ്യപ്രദേശില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നത് രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ ദിവാസ്വപ്‌നം മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

