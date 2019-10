മുംബൈ: ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ വിദേശ നേതാക്കളോട് ചര്‍ച്ചചെയ്തതിന്റെ പേരില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ഇക്കാര്യത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മാപ്പുപറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇന്ത്യന്‍ ഓര്‍വസീസ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി കമാല്‍ ധാലിവാല്‍ ബ്രിട്ടണിലെ ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടി നേതാവ് ജെറെമി കോര്‍ബിനുമായി കശ്മീര്‍ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്തതിനെതിരെയാണ് അമിത് ഷായുടെ വിമര്‍ശനം. കശ്മീരില്‍ സമാധാനാന്തരീക്ഷമല്ല നിലനില്‍ക്കുന്നതെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിനിധി വിദേശ നേതാവിനോട് പറഞ്ഞത്. എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങള്‍ വിദേശ നേതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നതെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കണം- അമിത് ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കശ്മീര്‍ വിഷയം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയമാണെന്നും മൂന്നാമതൊരു കക്ഷിക്ക് ഇതില്‍ പങ്കില്ലെന്നുമുള്ള പ്രഖ്യാപിത നിലപാടിന്റെ ലംഘനമാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ക്ഷമാപണം നടത്തണമെന്നും അമിത് ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിനിധി വിദേശ നേതാവുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയെ തള്ളി കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയം ചര്‍ച്ചയില്‍ ഉന്നയിക്കാന്‍ ആരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: discussing internal issues with foreign leaders, Amit Shah Rakes up Jeremy Corbyn Row at Maharashtra Poll Rally