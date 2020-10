ന്യൂഡൽഹി: ഹാഥ്റസിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവരങ്ങൾ ട്വിറ്ററിലൂടെ പരസ്യമാക്കിയ ബി.ജെ.പി ഐ.ടി സെൽ തലവൻ അമിത് മാളവിയ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്വിജയ് സിങ്, ബോളിവുഡ് നടി സ്വരഭാസ്കർ എന്നിവര്‍ക്ക് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ നോട്ടീസ് അയച്ചു.

ഇരയുടെ വ്യക്തിത്വം പരസ്യമാക്കിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യാനും മൂന്ന് പേരോടും കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തില്‍ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട കമ്മീഷന്‍ ഭാവിയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തികരിക്കരുതെന്നും നിർദേശം നൽകി.

മൂന്ന് പേർക്കും നോട്ടീസ് അയച്ച കാര്യം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ലൈഗീകാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ ആളുടെയോ ഇരയായെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെയോ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നയാൾക്ക് രണ്ട് വർഷം വരെ തടവ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്.

@NCWIndia has served notices to @amitmalviya @digvijaya_28 & @ReallySwara seeking explanation on their #Twitter posts revealing the identity of the #Hathras vicitm along with a direction to remove these posts immediately & to refrain from shairng such posts in future @sharmarekha