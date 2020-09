ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ചൈനീസ് സൈന്യവും മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്ന യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണരേഖയോടു ചേർന്നുള്ള കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ചുമാർ ഡെംചോക് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ സൈനിക വിന്യാസം ശക്തമാക്കി.

ടി 90 ടാങ്കുകൾ, ടി 72 ഹെവിവെയ്റ്റ് ടാങ്കറുകൾ, ബി.എം.പി 2 ഇൻഫാൻട്രി കോംപാക്ട് വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെയാണ് മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന മേഖലയിലുള്ള സൈനികവിന്യാസത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വാർത്താഏജൻസിയായ എഎൻഐ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. മൈനസ് 40 ഡിഗ്രിയിൽ വരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ് ബിഎംപി വാഹനങ്ങൾ.

#WATCH Indian Army deploys T-90 & T-72 tanks along with BMP-2 Infantry Combat Vehicles that can operate at temperatures up to minus 40 degree Celsius, near Line of Actual Control in Chumar-Demchok area in Eastern Ladakh.



Note: All visuals cleared by competent authority on ground pic.twitter.com/RiRBv4sMud