അഹമ്മദാബാദ്: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുച്ഛേദം ഭേദഗതി ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടിയില്‍ അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കെ, അതിര്‍ത്തികടന്നെത്തി പാകിസ്താനില്‍നിന്നുള്ള വധൂവരന്‍മാര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വിവാഹിതരായി. പാകിസ്താനിലെ മഹേശ്വരി സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ട വധൂവരന്‍മാരാണ് ഗുജറാത്തിലെ രാജ്‌കോട്ടില്‍ നടന്ന സമൂഹവിവാഹ വേദിയില്‍ വിവാഹം കഴിച്ചത്.

പാകിസ്താനിലെ കറാച്ചി അടക്കമുള്ള മേഖലകളില്‍നിന്നാണ് മഹേശ്വരി സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ട വധൂവരന്‍മാര്‍ വിവാഹിതരാകാന്‍ മാത്രമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. പാകിസ്താനിലെ നിയമമനുസരിച്ച് ആചാരപ്രകാരവും ചടങ്ങുകളോടെയുമുള്ള വിവാഹം അനുവദനീയമല്ലാത്തതിനാലാണ് അവര്‍ക്ക് അതിര്‍ത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് വരേണ്ടിവന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ അതിന് തടസ്സമായില്ല.

എല്ലാ വര്‍ഷവും പാകിസ്താനിലെ മഹേശ്വരി സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ രാജ്‌കോട്ടില്‍ എത്തിയാണ് വിവാഹച്ചടങ്ങുകള്‍ നടത്താറുള്ളത്. നിരവധി വധൂവരന്‍മാര്‍ ഒരു വേദിയില്‍വെച്ചാണ് വിവാഹം നടത്തുന്നത്. വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് സമുദയത്തില്‍പ്പെട്ട നിരവധി പേരും ഇന്ത്യയില്‍ എത്താറുണ്ട്.

പാകിസ്താനില്‍ വിവാഹച്ചടങ്ങുകള്‍ നടത്തിയാല്‍ത്തന്നെ, വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ നടത്താന്‍ സാധിക്കാറില്ല. എന്നാല്‍ രാജ്‌കോട്ടില്‍ വെച്ച് നടത്തുമ്പോള്‍ പാട്ടും നൃത്തവും അടക്കമുള്ള പരമ്പരാഗത ചടങ്ങുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വിവാഹം ആഘോഷമാക്കാന്‍ സാധിക്കും എന്നതിനാലാണ് വിവാഹത്തിനായി അതിര്‍ത്തി കടന്നു വരുന്നതെന്ന് ഇവര്‍ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യയില്‍ രാജ്‌കോട്ട്, കച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലും മഹേശ്വരി സമുദായമുണ്ട്. വിഭജന കാലത്ത് ഈ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട കുറേ കുടുംബങ്ങള്‍ പാകിസ്താനില്‍ ഉള്‍പ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇവരാണ് ഇപ്പോള്‍ വിവാഹത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ പാകിസ്താന്‍ സ്വദേശികളായ മഹേശ്വരി സമുദായാംഗങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും പതിവാണ്.

