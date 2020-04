ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ്-19 വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രതിരോധ സേനകൾക്ക് വേണ്ടി ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച കത്ത് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം മൂന്ന് സേനാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അയച്ചു. രാജ്യമിപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും അതിനാൽ എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ആയുധം വാങ്ങൽ നടപടികളും നിർത്തിവെക്കണമെന്നാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

വ്യോമസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി 36 റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, റഷ്യയിൽ നിന്ന് എസ്-400 മിസൈൽ സംവിധാനം, കരസേനയ്ക്ക് ടാങ്കുകൾ, ആർട്ടിലറി ഗണ്ണുകൾ, അസോൾട്ട് റൈഫിൾ തുടങ്ങിവയാണ് വാങ്ങുന്നത്. നാവിക സേനയ്ക്കായി 24 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള കരാർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്.

എന്നാൽ കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള നടപടികൾക്കായി വൻതോതിലുള്ള ചെലവുകളാണ് സർക്കാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങളും തങ്ങൾക്കായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതി വിഹിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിനായി തുക നീക്കിവെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സൈന്യത്തിന് ആയുധം വാങ്ങുന്നത് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നത്.

