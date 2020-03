ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹി- നോയ്ഡ അതിര്‍ത്തിയിലുണ്ടായ തിരക്കില്‍ രോഗിയുമായെത്തിയ ആംബുലന്‍സ് കുടുങ്ങി.

'രണ്ടു മണിക്കൂറായി ഞാനീ തിരക്കില്‍ കുടുങ്ങിയിട്ട്. ഞാന്‍ രാജീവ് ഗാന്ധി ആശുപത്രിയില്‍നിന്ന് വരികയാണ്, പോകേണ്ടത് മധ്യപ്രദേശിലെ മോറെനയിലേക്കാണ്. ഈ തിരക്ക് പിന്നിടണമെങ്കില്‍ ഇനിയും 45 മിനിട്ട് വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോഴേക്കും രോഗിയുടെ അവസ്ഥ മോശമാകും.'- ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയോടു പറഞ്ഞു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗൗതം ബുദ്ധനഗറിലേക്ക് വാഹനങ്ങള്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലീസ് തടഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഡല്‍ഹി-നോയ്ഡ അതിര്‍ത്തിയില്‍ വാഹനങ്ങളുടെ തിരക്ക് വര്‍ധിച്ചത്. കാറുകളും ബൈക്കുകളും ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ ഇവിടേക്ക് കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാര്‍ വാഹനങ്ങളുമായെത്തിയ ആളുകളോട് മടങ്ങാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും തിരക്ക് വര്‍ധിക്കുകയായിരുന്നു.

ആംബുലന്‍സ് സേവനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റ് മെഡിക്കല്‍ എമര്‍ജന്‍സി വാഹനങ്ങള്‍ക്കും ലോക്ക്ഡൗണില്‍ വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു, രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ ഗൗരവമായി കാണണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.'പലരും ഇപ്പോഴും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഗൗരവത്തില്‍ എടുക്കുന്നില്ല. ദയവായി നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം സംരക്ഷിക്കുക, ഒപ്പം കുടുംബത്തെയും. സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ഷശശനമായി പാലിക്കുക. നിയമങ്ങള്‍ എല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഞാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.' എന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ ട്വീറ്റ്.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

