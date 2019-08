ചെന്നൈ: രണ്ട് വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ നാഗപട്ടണം ജില്ലയിലെ വേദാരണ്യത്ത് തകര്‍ത്ത അംബേദ്കര്‍ പ്രതിമക്ക് പകരം പുതിയത് സ്ഥാപിച്ചു. ഞായറാഴ്ചയുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ തകര്‍ന്ന പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്ത അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് പുതിയ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് സംഘര്‍ഷം അയഞ്ഞത്.

ദളിത് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടയാളെ ഉന്നത വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടയാളുടെ കാര്‍ ഇടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സംഘര്‍ഷം തുടങ്ങുന്നത്. പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ വെച്ച് കാര്‍ ഒരു കൂട്ടം ആളുകള്‍ എറിഞ്ഞു തകര്‍ത്തു. ഇതിന് പ്രതികാരമായാണ് അംബേദ്കറിന്റെ പ്രതിമ തകര്‍ത്തത്. തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

സംഘര്‍ഷമുണ്ടാകുമ്പോള്‍ രണ്ട് പോലീസുകാര്‍ മാത്രമാണ് സ്ഥലത്തുണ്ടായത്. പിന്നീട് 400 ഓളം പോലീസുകാരെ സ്ഥലത്തു വിന്യസിച്ചു. പുതിയ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചതോടെയാണ് സംഘര്‍ഷം നിയന്ത്രണാധീനമായത്.

Content highlights: Clashes broke out between two caste groups in Vedaranyam, Tamilnadu, injured two people