ഛണ്ഡീഗഡ്: പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ പഞ്ചാബ് പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ധുവിനോട് എതിർപ്പ് പരസ്യമാക്കി അമരീന്ദർ സിങ് പക്ഷം. മുഖ്യമന്ത്രിയെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചതിന് പരസ്യമായി മാപ്പു പറയാതെ സിദ്ധുവുമായി അമരീന്ദർ സിങ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവായ രവീൺ തുക്രാൽ വ്യക്തമാക്കി.

പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സിദ്ധു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ സമയം തേടിയെന്ന റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണ്. ഞങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ അമരീന്ദർ സിങിനെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ച സിദ്ധു പരസ്യമായി മാപ്പു പറയാതെ അദ്ദേഹവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തില്ല - രവീൺ തുക്രാൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് തലപ്പത്ത് അഴിച്ചുപണി നടത്തി സിദ്ധുവിനെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനായി ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നാല് പുതിയ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരേയും തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് ഫോർമുലയിലൂടെ പഞ്ചാബിൽ ഏറെ നാളായി തുടരുന്ന അമരീന്ദർ-സിദ്ധു പോര് അവസാനിക്കുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടിയ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് പുതിയ തർക്കം.

2017ൽ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ധുവിന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള വഴിയടച്ചത് മുതലാണ് സിദ്ധു-അമരീന്ദർ പോര് തുടങ്ങിയത്. അടുത്തിടെ തർക്കം രൂക്ഷമാവുകയും അമരീന്ദറിനെ സിദ്ധു പരസ്യമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നേരത്തെ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി സിദ്ധുവിനെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ തന്നെ കടുത്ത വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി അമരീന്ദർ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു.

content highlights:Amarinder Singh's Team Says He Won't Meet Navjot Sidhu Without Apology