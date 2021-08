ചണ്ഡീഗഡ്: പിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ നവ്‌ജോത് സിങ് സിദ്ദുവുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ സിദ്ദുവിന്റെ ഉപദേശകര്‍ക്കെതിരെ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ്. വിവാദ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കാന്‍ സിദ്ദു തന്റെ ഉപദേശകരോട് നിര്‍ദേശിക്കണമെന്നാണ് ക്യാപ്റ്റന്റെ ആവശ്യം.

കശ്മീരിനെക്കുറിച്ച് സിദ്ദുവിന്റെ ഉപദേശകന്‍ മല്‍വീന്ദര്‍ മാലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവാദ പരാമര്‍ശം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അമരീന്ദര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്.

മാലിക്ക് പുറമേ മറ്റൊരു ഉപദേശകനായ പ്യാരേ ലാല്‍ ഗാര്‍ഗിനെതിരെയും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചു. ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ പറയാതിരിക്കാന്‍ സിദ്ദു തന്റെ ഉപദേശകരോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്നായിരുന്നു അമരീന്ദര്‍ പറഞ്ഞത്.

മാലി പറഞ്ഞത് പാകിസ്താന്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നും ഇത് ദേശവിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പാകിസ്താന്റെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാ പഞ്ചാബികള്‍ക്കും ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കും അറിയാം. പാക് പിന്തുണയുള്ള സംഘടകള്‍ ദിവസവും നമ്മുടെ സൈനികരെ ആക്രമിക്കുന്നു. പഞ്ചാബിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കയറ്റിവിടുന്നു. ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

